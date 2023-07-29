Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
TRANSFER HABERİ - Semih Kılıçsoy'a Real Madrid kancası! Dünya devleri yarışta
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın parlayan yıldızlarından Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç yıldızı şimdiden Real Madrid takip ediyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Maçın en konuşulan isimlerinden birisi, siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy oldu.
17 yaşındaki oyuncu, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.