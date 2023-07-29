BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nino bombası patlıyor mu? İstanbul devine...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nino bombasını patlatmak üzere. Siyah-beyazlı kulübün, yıldız oyuncunun takımı ile görüşmeleri bitmek üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2023- 12:08