Stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Nino bombası patlıyor mu? İstanbul devine...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nino bombasını patlatmak üzere. Siyah-beyazlı kulübün, yıldız oyuncunun takımı ile görüşmeleri bitmek üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.07.2023- 12:08
Siyah-beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor.
Kartal, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor.