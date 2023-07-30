Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, İtalyan ekibinin bir diğer yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, 1 yıldız isim için daha İtalyan devinin kapısını çaldı. Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Di Marzio'dan derlediği habere göre, siyah-beyazlı kulüp bu kez de Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Messias için Milan'a teklifini iletti. Çizme kulübünün 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan gelen ilk teklifi düşük bulduğu ve yeni teklif beklediği belirtildi.

DEĞERİ 4.5 MILYON EURO

Habere göre Beşiktaş, tecrübeli yıldız için Milan'a 48 saat içinde yeni bir teklif iletecek. Di Marzio "Türk ekibi, Rebic'ten sonra Messias'ı da gözüne kestirdi. Yeni geişmelerin yaşanması olası görünüyor" yorumu yaptı. Milan'ın geçtiğimiz sezon 5,5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Messias, İtalya Serie A kariyerinde çıktığı 87 maçta 19 gol attı ve 8 asist yaptı. 1.74 boyundaki oyuncunun değeri 4.5 milyon euro...

Beşiktaş'ın Messias'a 1.5 milyon euro maaş ve 3 yılda ödenmek üzere 1 milyon euro da imza parası önerdiği iddia edildi.