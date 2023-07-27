UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Onur Bulut açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu, "Hedefimiz her zaman şampiyonluk." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Onur Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur.