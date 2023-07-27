UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Onur Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur.