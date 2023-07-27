Beşiktaş, transfer dönemine Daniel Amartey, Jean Onana ve Emrecan Bulut'u renklerine bağladı.
Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Coutinho'yu gündemine almıştı. Arkadaşı olan Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlılara transfer için aracı olan Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden Coutinho'nun kararını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.07.2023- 13:33
Beşiktaş, transfer dönemine Daniel Amartey, Jean Onana ve Emrecan Bulut'u renklerine bağladı.
Kanada takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar bir süredir Philippe Coutinho için temaslarda bulunuyordu.
Bu transfer için Kartal'ın eski futbolcusu Josef de Souza da devredeydi.