Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Coutinho'yu gündemine almıştı. Arkadaşı olan Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlılara transfer için aracı olan Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden Coutinho'nun kararını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 13:33