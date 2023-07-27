UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Tirana'yı sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Semih Kılıçsoy maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Taraftarlarımızın önünde ilk golümü attığım için çok mutluyum. Şenol Hocam ve Burak Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık.