Beşiktaş transferde önemli bir ismi kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Philippe Coutinho müjdesi! Anlaşma...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre zayıf kalan Beşiktaş, atağa kalktı. Yıldız oyuncu arayışını sürdüren Kartal, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Transfer gündemlerinde bulunan Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye kaptırılması ve ardından Galatasaray'ın da sarı-lacivertliler'in bitirmeye yaklaştığı Wilfried Zaha'yı renklerine bağlaması sonrası siyah-beyazlılarda da atağa kalktı.
Fanatik'in haberine göre; Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.