Beşiktaş'ın 1.88 boyundaki Sambacı için bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Fluminense cephesinin takım kaptanı Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep ettiği ancak kulüpler arası müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılmasına kesin gözle bakıldığı ifade edildi.