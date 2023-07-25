Geçtiğimiz haftada transferdeki uzun süredir devam eden sessizliğini bozan ve isimleri ardı ardına açıklamaya başlayan Beşiktaş, yeni haftaya çok hızlı start verecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlıların bir ismin kadroya katılmasında daha son aşamaya geldiği iddia ediliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal stoper için o ismin peşinde!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Lyanco transferinden sağlık sorunu nedeniyle vazgeçen yönetim bu nokta için gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Gelen haberlere göre savunma takviyesi için uğraşlar veren Beşiktaş yönetiminin, Brezilya takımlarından Fluminense'de forma giyen 26 yaşındaki Nino'da imza aşamasına geldiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın 1.88 boyundaki Sambacı için bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Fluminense cephesinin takım kaptanı Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep ettiği ancak kulüpler arası müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılmasına kesin gözle bakıldığı ifade edildi.