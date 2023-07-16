Beşiktaş, bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'a Pereyra işi zora girdi! İtalyan devleri...
Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra konusunda transferde sürpriz takımlar devreye girdi. Siyah-beyazlıların bu durumun ardından işi oldukça zora girdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş, bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra için temaslarını sıklaştırdı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da transferle ilgili "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir." açıklamasını yaptı.