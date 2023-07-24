Beşiktaş'tan transferde Alex Oxlade-Chamberlain hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'e resmi teklifini iletti. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 19:02 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023- 19:14
2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar son olarak Liverpool'da forma giyen bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yetkilileriyle bir araya geldi ve İngiliz oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi sundu.
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