2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar son olarak Liverpool'da forma giyen bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yetkilileriyle bir araya geldi ve İngiliz oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi sundu.