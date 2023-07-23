Lyanco transferi gerçekleşmemişti! Beşiktaş'a Sambacı stoper

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak zirve yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu İstanbul'a getirmiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Portekiz'e kırdı. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)