Geçtiğimiz sezon 3. bitiren Beşiktaş, önümüzdeki yıl şampiyonluk hasretine son vermek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Lyanco transferi gerçekleşmemişti! Beşiktaş'a Sambacı stoper
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak zirve yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu İstanbul'a getirmiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Portekiz'e kırdı. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokurken, stopere Southampton forması giyen Lyanco'yu transfer etmek istemiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti.
Bu mevkiye takviye çalışmalarını sürdüren Kara Kartal için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...