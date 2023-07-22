Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, bu sezon Konferans Ligi 2. ön eleme maçında KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulübün maç kadrosu belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa kupalarına katılacak. Turnuva da Kartal, KF Tirana ile eşleşti.

Siyah-beyazlı ekipin Konferans Ligi kadrosu belli oldu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Liste B

Demir Ege Tıknaz

Göktuğ Baytekin

Aytuğ Batur Kömeç

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Cemal Azad Demir

Emir Yaşar