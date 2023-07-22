Beşiktaş bu sezon UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa kupalarına katılacak. Turnuva da Kartal, KF Tirana ile eşleşti.
Siyah-beyazlı ekipin Konferans Ligi kadrosu belli oldu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:
Liste A
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar