Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Ünlü gazeteci açıkladı! Beşiktaş o transferi tamamlıyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş gözüne Avrupa'dan bir forveti kestirdi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre siyah-beyazlı ekip transferi tamamlamak üzere. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Şampiyonluğun favorilerinden olmak isteyen siyah-beyazlı ekip kollarını sıvamış durumda.
Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi oyuncuları kadrosuna katan Kartal yeni sezon için transfer arayışını devam ettiriyor.