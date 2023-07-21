Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip Kamerunlu yıldız Jean Onana'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ ONANA'NIN BONSERVİSİNİ AÇIKLADI!

"Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır."