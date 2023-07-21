Beşiktaş Amartey'i açıkladı!
Kartal yıldız ismi açıkladı!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Amartey'i açıkladı! Beşiktaş Amartey'i açıkladı! 22:55
Kartal yıldız ismi açıkladı! Kartal yıldız ismi açıkladı! 22:49
Hollanda ekibi yıldız ismini kiraladı! Hollanda ekibi yıldız ismini kiraladı! 21:20
F.Bahçe'de Zaha gelişmesi! Kararını verdi F.Bahçe'de Zaha gelişmesi! Kararını verdi 20:56
Cimbom'dan milli yıldıza kanca! İtalyanların talebi... Cimbom'dan milli yıldıza kanca! İtalyanların talebi... 20:25
Fırtına'ya 20'lik orta saha! Fırtına'ya 20'lik orta saha! 20:01
Daha Eski
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Kartal'dan rahat prova! Kartal'dan rahat prova! 18:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrılıyor! FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrılıyor! 18:48
Fırtına yıldız ismi resmen açıkladı! Fırtına yıldız ismi resmen açıkladı! 18:37
Beşiktaş Strasbourg maçı | CANLI Beşiktaş Strasbourg maçı | CANLI 16:22
Kartal'a Pereyra'dan haber var! Kartal'a Pereyra'dan haber var! 16:13
SON DAKİKA