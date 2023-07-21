Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.
Ganalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Amartey, yıllık 1.750.000 euroluk garanti ücret kazanacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:
Beşiktaşımıza hoş geldin Daniel Amartey 👊🏿 #WelcomeAmartey pic.twitter.com/GZdIFvDDbE— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 21, 2023