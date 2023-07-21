BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Lyanco ve transfer açıklaması! "Çok istedik ama..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, sakatlık sorunu nedeniyle transferinde vazgeçilen Lyanco ve takviye çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİZDE PUANLAMA YOKTUR"

"Öğretmenliği bıraktığım için not vermiyorum oyunculara. Bizde puanlama yoktur. Bugün 1 alan yarın 10 alır, 1'in yanına 0 koyarsan 10 olur. Ters koyarsan 01 olur."

"LYANCO'NUN ÖZEL BİR DURUMU VAR HERHALDE"

"Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Ne zaman olduğu önemli değil, olup olmaması önemli. Fikir ayrılıkları olabilir. Burayı isteyen oyuncularla bir yarış yapacağız. Lyanco'yu çok istedik ama özel bir durumu var herhalde. Son durumunu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor. Türk oyuncuların durumuna da bakmamız lazım. Sonunda en iyisi olacaktır. Beşiktaş'ın başarını düşünüyoruz. Biz, Beşiktaş'ın askeriyiz."

"GHEZZAL'IN DURUMU CİDDİ DEĞİL"

"Ghezzal'ın durumu çok ciddi değil. Fizik olarak tam olarak hazırlanması gerekiyor. Dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük."