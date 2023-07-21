Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas hamlesi!
Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Matias Vargas konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız isim için yönetim temaslara başladı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2023- 11:35
beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Shanghai Port forması giyen Matias Vargas'a teklifte bulundu.
26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine Velez altyapısında başladı. Sırasıyla Espanyol, Adana Demirspor ve SH Port takımlarında forma giydi.