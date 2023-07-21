BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas hamlesi!

Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Matias Vargas konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız isim için yönetim temaslara başladı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2023- 11:35