Brezilyalı stoper Lyanco'yu İstanbul'a getiren, Kamerunlu ön libero Jean Onana ve Leicester City'den ayrılan Ganalı stoper Daniel Amartey ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Siyah-Beyazlı ekiple ilgili son olarak Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. Takvim'in Kicker'dan derlediği haberde Beşiktaş'ın Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio icin resmi teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Hertha'ya 3,5 milyon Euro bonservis+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği ifade edildi. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmediği de haberin detaylarında yer aldı. Beşiktaş'ın bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Hertha Berlin'den ayrılması beklenen yıldız hücum oyuncusu için ilerleyen günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor. Alman ekibi ile 2024'e kadar kontratı bulunan Lukebakio geçen sezon 33 maça çıkıp 12 gol, 5 asiste imza atmıştı. 25 yaşındaki Belçikalı yıldız milli takım formasıyla da 8 maça çıkmış, skor katkısı sağlayamadı.