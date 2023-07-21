Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2023- 12:12
Akşam'da yer alan haberde siyah-beyazlılar'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.
İki yıl önce Fransa Ligue 1 takımlarından Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer aldı.