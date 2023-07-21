İki yıl önce Fransa Ligue 1 takımlarından Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer aldı.



