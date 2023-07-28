UEFA Konferans Ligi eleme maçında Tiran'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda özellikle kanat transferi için yoğun mesai harcanırken, İspanya'dan Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. İşte siyah-beyazlılarına önerilen yıldız oyuncu ve detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 12:24
UEFA Konferans Ligi eleme maçında Tiran'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar özellikle kanat transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Yönetime bu noktada İspanyol ekibinden flaş bir oyuncu önerisi geldi.