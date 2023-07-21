BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Pereyra'dan haber var!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Pereyra'dan haber var!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yönetim orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin ilk sırasında yer alan Roberto Pereyra için ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2023- 16:20