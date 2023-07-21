Beşiktaş'ta Roberto Pereyra gelişmesi yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Pereyra'dan haber var!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yönetim orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin ilk sırasında yer alan Roberto Pereyra için ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2023- 16:20
Beşiktaş'ta Roberto Pereyra gelişmesi yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda bir süredir görüşme halinde olunan oyuncu son kararını verdi.
Yönetimin de ısrarla istediği Pereyra Beşiktaş yönetimiyle görüştü.