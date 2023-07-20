Dinamo Batumi 1-2 Tirana (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Dinamo Batumi 1-2 Tirana (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçında Tirana, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup etti. İlk mücadeleden 1-1 berabere ayrılan Tirana, adını üst tura yazdırdı ve temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 22:08 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023- 22:09