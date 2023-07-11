Beşiktaş'tan Onana'ya yeni teklif

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda transferde gündeme yeniden Onana geldi. Siyah-beyazlılar oyuncu için yeni bir teklif yaptı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 06:40