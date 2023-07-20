Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde önemli gelişmeler yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Jean Onana'yı İstanbul'a getirdi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden sonra sözleşmeye imza atacak.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı biliniyor. 4 yıllık kontrat yapılacak 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek. Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı. Profesyonel kulüp kariyerinde 103 resmi karşılaşmaya çıkıp, 6 gol 4 asist yapan genç oyuncu sırasıyla Leixoes, Lille, Royal Excel Mouscron, Bordeaux ve Lens kulüplerinin formaları giydi.