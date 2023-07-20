Sağ stoper sorununu Lyanco ile çözen siyahbeyazlı ekip, oyuncunun kulübü Southampton'a zorunlu satın almayı içeren kiralık anlaşması ile 6.5 milyon Euro ödeme yapacak. Sabah'ta yer alan haberde Brezilyalı futbolcuyla da 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Ön libero konusunda ise Jean Onana ısrarında sona gelen Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı. Fransız ekibi Lens'e Kamerunlu yıldız için 4 yıla yayılan 4 taksit halinde 4.2 milyon Euro ödenecek. Jean Onana'ya, Lyanco'da olduğu gibi 2026-27 sezonu sonuna kadar imza attırılacak. Güneş'in üzerinde çok durduğu bu iki isimden sonra sırada David Okereke var. Nijeryalı forvet için daha önce Cremonese'ye 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, İtalyanlardan talep ettikleri rakamı düşürmelerini istedi. Kartal'ın 3.5 - 4 milyon Euro gibi bir rakama bu transferi tamamlamak istediği kaydedildi. Oyuncu cephesi de Beşiktaş'tan gelecek haberi bekliyor.

tarihinde Lagos'ta dünyaya gelen Okereke, futbola 2014 yılında Nijerya'nın Bayelsa United takımında başladı. 1.81 metre boyundaki forvet; sonrasında sırasıyla Lavagnese, Spezia U19, Spezia Calcio, Cosenza, Club Brugge, Venezia, Club Brugge ve Cremonese formalarını giydi. Toplam 240 maça çıkarken 55 gol ve 24 asistle oynadı.