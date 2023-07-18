Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren siyah beyazlılarda transfer harekatı başladı.
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz sezon özellikle ikinci yarıda koyduğu performansla kanatlara hareketlik getiren Nathan Redmond, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklamıştı. İngiliz yıldızın yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.07.2023- 12:02
Yeni sezon planlamasını Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden siyah beyazlılara Nathan Redmond'dan kötü haber geldi.
Sky Sports'un haberine göre Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda eden Nathan Redmond, İngiltere'ye dönüyor.