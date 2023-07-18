Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir menajerler aracılığıyla gündeme gele Lucas Moura için yönetim harekete geçme kararı aldı. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
İngiliz devi Tottenham ile sözleşmesi sona eren Lucas Moura'nın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Takvim'de yer alan haberde Sambacı yıldızın menajerinin Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Tottenham'la sözleşmesi sona eren Moura geçen sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun istediği yüksek ücret talebiyle bu transfer gerçekleşmemişti. 2013 yılında Sao Paulo'dan PSG'ye transfer olan yıldız oyuncu için 40milyon Euro bonservis ödenmişti. 5 sezon Fransız ekibinde oynayan Moura 2018 yılında Tottenham'ınyolunu tuttu. İngilizler bu transferiçin PSG'ye 28.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.