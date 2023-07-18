Beşiktaş'ta yine gündem Lucas Moura! Transfer...

Beşiktaş'ta yine gündem Lucas Moura! Transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir menajerler aracılığıyla gündeme gele Lucas Moura için yönetim harekete geçme kararı aldı. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40