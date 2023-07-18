Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Lyanco ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...