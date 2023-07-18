2023-2024 sezonunda iddiali bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar bir süredir Southampton forması giyen Lyanco ile temaslarını sürdürüyordu. Kara Kartal, 26 yaşındaki Sambacı stoperi, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. LYANCO KİMDİR? Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Lyanco ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar... haberin devamı