Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah beyazlılar son olarak Avusturya'daki hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaştı.

Beşiktaş rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Beşiktaş adına gol perdesini 16. dakikada Aboubakar açtı.

Ardından 19. dakikada Muleka sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

27. dakikada Muleka bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 62. dakikasında bu kez siyah beyazlılarda Semih Kılıçsoy takımının 4. golünü kaydeden isim oldu.

Bu gollerle beraber Beşiktaş sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.