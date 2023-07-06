Siyah-beyazlılar Daniel Amartey'i renklerine katmayı başardı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş yeni stoperine kavuşuyor! Prensip anlaşmasına vardı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer harekatını hızlandırdı. Almanya kampı öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, uzun zamandır ilgilendiği isim ile anlaşmaya vardı. Kurmaylar, aradaki pürüzleri giderdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Öncelikle sağ stoper almak zorundayız" ifadelerinin ardından düğmeye basan yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin, ilk görüşmede ısrarcı olduğu 'imza parası' talebi nedeniyle görüşmeler sonuçlandırılamamıştı.