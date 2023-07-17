Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Redmand, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Redmand, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Benim ve ailem için Beşiktaş'a geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.

REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Yıldız futbolcu siyah-beyazlılarla toplamda 28 maçta sahaya çıktı.

29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 6 asist üretti.