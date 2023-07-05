Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar kadrosuna güvenebileceği bir forveti takviye etmek için çalışmalara başladı. Kurmaylar, eski yıldızı geri getirmek istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrilirken, gündeme gelen isimlerden biri de siyah-beyazlıların eski forveti Weghorst oldu. 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Afrika Kupası maçları oynanacak... bu tarihler Süper Lig için en kritik tarihler. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de önceki gün düzenlediği basın toplantısına bu konuya dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam bu yüzden Aboubakar'a iyi bir alternatif istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Wout Weghorst da yönetim tarafından önüne konulan isim. Ancak Hollandalı için acele yok. Hem kulübü Burnley'nin hem de Wout Weghorst'un Beşiktaş'ın istediği rakamlara gelmesi bekleniyor.