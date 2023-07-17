Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirdi.
Beşiktaş yönetiminden açıklama! "Arkaya bakmak yerine..."
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üst üste listesindeki isimleri ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaptırdı. Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Halil Dervişoğlu'yla anlaşamayan siyah-beyazlılarda yönetimden açıklama geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.
Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.