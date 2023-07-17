Transferde taraftarların tepkisine maruz kalan yönetim, bu kez de yeni sezon formaları ile ilgili sorun yaşıyor.
Beşiktaş'tan TFF'ye savunma! Sebebi...
Gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş, ilgilendiği isimleri transferde ezeli rakiplerine kaptırdı. Siyah-beyazlılara TFF'den bir konuda ret gelirken, savunma yapıldı. İşte sebebi... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2023- 13:51
Fotomaç'ın haberine göre; Beyaz fon üzerine gri çubuklu şeklinde tasarlanan iç saha formasına TFF'den onay çıkmadı.