Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Arsenal'den Rob Holding kararı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluğun en önemleri arasında yer almak ve hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ta, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışmalar konusunda gaza basan siyah-beyazlıların Arsenal'den Rob Holding için girişimlere başlamış ve resmi teklifi iletmişti. İngiliz ekibi transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)