Fotomaç'ın haberine göre Amartey, 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da olacak. 1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, siyah-beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.