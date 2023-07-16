Defans bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Daniel Amartey'i liste başına yazmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Daniel Amartey'in geliş tarihi belli oldu
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Daniel Amartey'i liste başına yazmıştı. Siyah-beyazlılarla her konuda anlaşan Ganalı stoperin, İstanbul'a geleceği tarih belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2023- 11:37
28 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın, Ganalı yıldızı İstanbul'a getireceği tarih belli oldu.
Fotomaç'ın haberine göre Amartey, 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da olacak. 1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, siyah-beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.