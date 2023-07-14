Son dakika transfer haberi: Beşiktaş bir süredir görüşme halinde olduğu Roberto Pereyra ile anlaşma sağladı. Arjantinli oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılar, orta sahasını güçlendirecek hamleyi gerçekleştirdi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, bir süredir temaslarda bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. En son Udinese'de forma giyen kulübüyle olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Roberto Pereyra'nın sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANIYOR

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı tecrübeli oyuncunun asıl mevkii merkez orta saha. Ancak Pereyra bu bölge dışında, 10 numara ve orta sahanın sağında daz görev yapabiliyor. 32 yaşındaki futbolcu, İki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Profesyonel kariyerine 2008 yılında River Plate kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Udinese, Juventus ve Watford kulüplerinde oynadı. Juventus'ta oynadığı dönemde Serie A'da 2014-15, 2015-16 şampiyonluk yaşadı. Arjantinli isim geçtiğimiz sezon ise Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Pereyra, Arjantin Milli Takımı ile 19 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.