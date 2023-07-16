Fenerbahçe bu sezon transfer durmak bilmiyor.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Ortalık karışacak...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer şovu sürüyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sırada Livakovic ve Becao olduğu iddia edilmişti. Yönetimin yeni hamlesi ise yine Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız isim üzerinde oldu. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe bu sezon transfer durmak bilmiyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Tadic'i açıkladı.