"ABOUBAKAR'A OLAN SEVGİM KELİMELERLE TARİF EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Valentin Rosier, takım arkadaşı Vincent Aboubakar ile ilgili konuşarak, "Aboubakar'ın çok güçlü bir mantalitesi var. Her şeyden önce çok çalışkan bir insan. Takım içindeki bütün oyunculara çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Bence en önemli özelliklerinden biri şu; bugüne kadar kariyerinde birçok zorluk yaşamış ama bu öyle bir karakter ki durum ne kadar zor olursa olsun pozitif kalmayı başarabiliyor. Bu da etrafındaki insanlara çok büyük etkide bulunuyor. Takım için zaten çok önemli. Onu söylememe gerek yok. Benim de onunla çok yakın duygusal bir bağım var. Bunu artık nasıl tarif edersiniz abim gibi, babam gibi. O kadar önemli görüyorum. Bu kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Tamamen duygusal bağdan bahsediyoruz. Ona gerçekten çok büyük hayranlığım var. Onu gerçekten tüm kalbimle seviyorum" diye konuştu.