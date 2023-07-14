Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, listede bulunan oyunculardan biri de Glen Kamara'ydı... Oyuncu siyah-beyazlılara gelmek istediğini belirtirken, kulübü Rangers'ın beklediği bonservis ise belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.07.2023- 11:53
Ön libero aramaya devam eden siyah-beyazlı takımın gözdelerinden Finlandiyalı yıldız Glen Kamara konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Daily Record'un haberine göre Glen Kamara, Rangers yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.