Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, listede bulunan oyunculardan biri de Glen Kamara'ydı... Oyuncu siyah-beyazlılara gelmek istediğini belirtirken, kulübü Rangers'ın beklediği bonservis ise belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 11:53