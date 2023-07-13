Beşiktaş, iç transferde çalışmalarını sürdürürken dış transferde de temaslarını yoğunlaştırdı. Yeni sezon başlamadan stoper ve orta saha transferlerini çözme arzusunda olan siyah-beyazlılar, alternatifli kadro için diğer mevkilerde görüşmelerini yürütüyor. Yönetim, bu çerçevede hem sol bek hem de sol kanat oynayabilen Francisco Ortega'yı gündemine aldı. Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslar başlarken, kulübüne bonservis isteği soruldu.

VELEZ İLE 1.5 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kurmayların bu sorgusuna Latin Amerika ekibi, 4.5 milyon Euro isteğiyle yanıt verdi. Rakamın ilk etapta Beşiktaş'a yüksek geldiği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Velez'in altyapısından yetişen Francisco Ortega'nın, kulübüyle 1.5 yıl daha sürecek kontratı bulunuyor. Bu sezon 22 maçta 1964 dakika sahada kalan Tangocu; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.