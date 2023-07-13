Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Kartal, forvet hattı için Serie B takımlarından Cremonese'de forma giyen David Okereke ile yakından ilgileniyor. Beşiktaşlı yetkililer, Şenol Güneş'in verdiği transfer raporu doğrultusunda hücum hattı için özellikle 25 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor. Cremonese'nin Nijeryalı oyuncusu için siyah-beyazlı yetkililer tüm imkanlarını zorluyor. Kartal'ın hedefi ya 4 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 2.5 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ile direkt alım üzerine kuruluydu; ancak İtalyan kulübü bu teklifi yeterli bulmadı ve siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdi.

AYRILMAK İSTEMESİ BÜYÜK AVANTAJ

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için Cremonese'ye bu kez 4.5 milyon euro satın alma opsiyonlu yeni bir kiralama teklifi daha sundu. 25 yaşındaki futbolcu için Serie B ekibiyle pazarlıklar sürerken, oyuncunun da transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Muleka'ya gelen teklifler sonrası gözünü Cremonese'de forma giyen Nijeryalı forvete çeviren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Serie B'de oynamak istememesini bir avantaj olarak kullanmak istese de, İtalyan ekibinin görüşmelerin dana sağlıklı ilerlemesi için siyah-beyazlıları yüz yüze görüşmeye davet ettiği belirtildi. Beşiktaşlı yetkililerin önümüzdeki hafta içerisinde İtalyan yetkililerde Çizme'de masaya oturarak işi bitirmeyi hedefliyor.

7 FARKLI TAKIMDA OYNADI

Siyah-beyazlıların kanat forvet adaylarında ilk sırada olan David Okereke, profesyonel kariyeri boyunca 7 farklı takımda görev aldı. Asıl mevkii santrfor olan 25 yaşındaki oyuncu bu periyotta oynadığı 240 karşılaşmada 55 gol atarken, de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 maç çıkan Nijeryalı yıldız, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.