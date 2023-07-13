Dele Alli'nin Beşiktaş'taki büyük sorunu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Dele Alli beklentileri karşılayamadı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı. Yıldız futbolcu takımdan ayrıldıktan sonra verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)