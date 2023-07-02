Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyah-beyazlılar, listesine yeni bir isim daha ekledi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER: Kartal'ın hedefinde Bayern Münih'in yıldızı var!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılar transferde sürpriz bir öneri ile karşı karşıya kaldı. Alman devi Bayern Münih forması giyen yıldız isme kulübünden takım bul haberi geldi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri ise Beşiktaş'a yıldız futbolcuyu teklif etti. İşte o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.07.2023- 10:24
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyah-beyazlılar, listesine yeni bir isim daha ekledi.
Fanatik'te yer alan haberde özellikle orta saha hattı için birçok futbolcuyu radarında bulunduran Kara Kartal, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'in peşine düştü.
29 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, Manchester United'da geçirdiği kiralık sezonun ardından Bayern'e dönse de son şampiyonun yeni dönem planlamasında yer almadığı kendisine iletildi.