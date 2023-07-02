BEŞİKTAŞ TRANSFER: Kartal'ın hedefinde Bayern Münih'in yıldızı var!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılar transferde sürpriz bir öneri ile karşı karşıya kaldı. Alman devi Bayern Münih forması giyen yıldız isme kulübünden takım bul haberi geldi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri ise Beşiktaş'a yıldız futbolcuyu teklif etti. İşte o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 10:24