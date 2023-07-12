Beşiktaş'ın yıldız stoperine transfer teklifi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon için hazırlıklarını son hızıyla devam eden Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip kadrosunu güçlendirmenin dışında elindeki kullanmayacağı oyuncuları satarak veya kiralayarak büçte açmak istiyor. Kartal'ın eline bu konuda bir fırsat geçti. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna transfer teklifi geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 13:48