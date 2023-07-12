Beşiktaş, 2022/23 sezonunda Romain Saiss'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ta Romain Saiss krizi! İşte tüm detayları
Beşiktaş'ın yıldız stoperlerinden Romain Saiss hakkında geçtiğimiz dönem birçok ayrılık haberi çıkmıştı. Faslı futbolcunun takımda kalmak istememesi taraftarı kızdırdı. Beşiktaş ile yıldız stoperin arası açıldı ve kriz ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yıldız stoper Beşiktaş kariyerine iyi başlasada Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte süre kazanamadığı için takımda kalmaktan huzursuz olduğunu belli ediyordu.
Devre arasından itibaren süreki takımdan ayrılmayı düşünen ve isteyen Faslı futbolcu hakkında bir flaş açıklama Fransa'dan geldi.