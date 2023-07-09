BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş'ten o isme tam not! Kartal'dan cazip teklif

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan isme Şenol Güneş'ten tam not geldi. Yönetim ise oyuncu için kulübüne cazip bir teklifte bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den başka bir takım daha devreye girerken oyuncuya İspanyol ekibi Real Betis'inde ilgisi var. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 10:41