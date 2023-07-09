Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş'ten o isme tam not! Kartal'dan cazip teklif
Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan isme Şenol Güneş'ten tam not geldi. Yönetim ise oyuncu için kulübüne cazip bir teklifte bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den başka bir takım daha devreye girerken oyuncuya İspanyol ekibi Real Betis'inde ilgisi var. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.07.2023- 10:41
Güneş'in kanat takviyesi istemesinin ardından sağ kanat için gündemde sürpriz bir isim gelmişti.