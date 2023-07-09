Son dakika transfer haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda maaş konusunda yaşanan sıkıntı nedenyle anlaşma sağlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği isim olan Halil Dervişoğlu konusunda pürüz çıktı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA YOK

Ancak Beşiktaş, oyuncu tarafı ile yaptığı görüşmelerde henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için görüşmelerine devam ediyor.

BRENTFORD İLE YAPILAN ANLAŞMA

Beşiktaş, Halil için Brentford'a bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve başarı bonusu olarak 500 bin euro verecek.

Siyah-beyazlıların, milli oyuncuyla maaş konusunda anlaşması durumunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.