Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaşmak üzere... Siyah-beyazlılar Rus ekibine 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklifini iletti ve prensip anlaşmaya varıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transferin sessiz ekibi Beşiktaş, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın formasını giyen Bakhtiyor Zaynutdinov transferini bitirmek için geri sayıma geçti. Rus ekibiyle bir süredir görüşen Kara Kartal, anlaşma aşamasına gelirken, futbolcunun maliyetiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın, Moskova temsilcisiyle 6 milyon Euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Zaynutdinov ile de 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, 25 yaşındaki futbolcunun da kontrat süresine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi yaptığı talimat değişikliği sonrasında Kazak oyuncu, yeni sezonda Türk statüsünde forma giyebilecek.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. 2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kazak oyuncu futbol kariyerinde daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarının başarısı için ter döktü. 1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.