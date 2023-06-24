Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Hücum hattına takviye yapacak olan siyah-beyazlılar görüştüğü bir isimle transferde sona yaklaştı. Kara Kartal, yıldız isimle yaptığı pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetti. İşte aradaki fark... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Daler Kuzyaev için Rusya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Zenit ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha Daler Kuzyaev'in Beşiktaş transferinde son düzlüğe girildi. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Kuzyaev'e 1.5 milyon euro yıllık ücret önerirken, tecrübeli oyuncunun 2 milyon euro talep ettiği belirtildi. Yönetimin, mukaveleye ayrıca bonus maddeleri koyarak Kuzyaev'i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Kuzyaev geçen sezon 34 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı yaptı.